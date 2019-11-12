نقابة المعلمين الجنوبيين تحذر من المساس بسيادة الهوية الجنوبية

عدن24 ـ متابعات



اكدت نقابة المعلمين والتربويبن الجنوبيين على لسان عميد النقابة ونائب رئيس النقابة العامة الاستاذ قائد الجعدي قوله اننا رفعنا علم الجنوب ليستقر في مكانه المناسب امام الطلاب والطالبات معبرا عن هوية المدارس في الجنوب وانتماء كل من فيها من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات للوطن الجنوبي الحبيب وان التربية والتعليم قد حسمت ذلك الامر واختارت التعبير عن الانتماء للوطن وتعزيز الهوية الجنوبية في كل ما يتعلق بالمظهر الجنوبي في المدارس واعلى درجة فيه هو علم الجنوب رمز السيادة والانتماء للوطن



اما عن التسريبات لبعض الانباء حول مخرجات اتفاق الرياض وانها ستقضي بإنزال علم الجنوب من كل المرافق الحكومية في الجنوب ومن على المدارس والثانويات وكذا ستصدر توجيهات بايقاف ترديد النشيد الوطني الجنوبي والزام المدارس برفع علم اليمن وترديد نشيد رددي ايتها الدنيا نشيدي …. افاد الجعدي أن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وردا على ما يتخوف منه البعض حول اقدام ايا كان بتنفيذ هذه التوجيهات سواء كانت رسمية او اشاعات وبلبلة أكد على حق النقابة والمعلمين والطلاب بحماية العلم الذي رفع في وجه الجبروت والطغيان لقوات الأمن المركزي أيام علي عبدالله صالح ولم تلتفت النقابة للملاحقات والتهديدات آنذاك وانها ثبتت العلم في سارية المدارس ما دفع البعض من الموتورين المتشنجين عباد الكراسي والمناصب الفاقدين للهوية والانتماء الحقيقي للوطن الى قص السارية واخفاءها منعا لوقوف الطلاب والطالبات امام العلم في الطابور المدرسي متناسين ان الهوية الجنوبية والانتماء للوطن الجنوبي لن تلغيها مثل تلك الافعال التخريبية لسارية العلم في المدارس ،.

النقابة تؤكد انها ستقف وبحزم امام كل من تسول له نفسه المساس بسيادة المدارس الجنوبية وهويتها وانتماء التعليم في الجنوب للوطن الجنوبي وانه لا تراجع في قضايا الهوية والانتماء الوطني في التربية والتعليم وما يتلقاه طلاب المدارس من قيم وطنية لا تراجع فيها عبثا ولا تقبل الشراكة والازدواج في الهوية والانتماء للوطن الجنوبي وتحذر نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين من المغامرة الخاسرة في قضية انزال العلم الجنوبي واعادة رفع العلم اليمني مكانه وتفاديا لإسقاط قيمة العلم رمزية الاوطان والتشويش على الطلاب تنصح النقابة جميع الموتورين اينما كانوا من الاقدام على مثل هكذا اعمال جنونية تهز مكانة التعليم في المدارس وتفقد روح الانتماء الوطني لأبنائنا الطلاب وتدفع بالتعليم في المدارس نحو اقتحام العمل السياسي المتقلب.

