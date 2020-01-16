4 مايو

نقابة المعلمين الجنوبيين تكشف حقيقة تعرض وقفة منتسبيها لاعتداء من قبل حماية معاشيق

17 يناير، 2020
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الخميس – 16 يناير 2020 – الساعة 11:58 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو/ خاص :

نفت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين الأخبار المغلوطة التي تدعي بضرب الوقفة الاحتجاجية للمعلمين أمام بوابة المعاشيق من قبل حراس البوابة يومنا هذا الخميس 16-1-2020.
وقدمت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين الشكر لأبنائها حراس بوابة المعاشيق وعلى رأسهم النقيب عمار نييل المحضار قائد كتيبة حماية قصر المعاشيق حيث تم الترحيب بالمعلمين وتقديم كل ما أمكن من ماء وتقديم غذائهم لمن علمهم أحتراما وتقديرا على ما يقومون به لبناء الإنسان لبناء الأوطان.
واضافن :
وأيضا قد قام النقيب عمار نبيل المحضار بتسهيل المقابلة مع قائد القوة السعودية في قصر المعاشيق المقدم خالد والذي بدورة إستقبل وفد النقابة العامة مرحبا بهم ومؤكدا وقوفة مع المعلمين حيث سلم له ملف متكامل عن مطالب المعلمين من قبل وفد النقابة العامة لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين لعرضة على رئيس الحكومة اليمنية.
ولهذا فإن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين تشكر كل من ساعد وآزر المعلمين في وقفتهم الاحتجاجية أمام بوابة المعاشيق.

صدار عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين.
العاصمة عدن.
16-1-2020

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