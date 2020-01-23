عدن تايم

نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين تتهم مكتب التربية والتعليم عدن بالابتزاز

24 يناير، 2020
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استنكرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين تراجع مكتب التربية عدن عن توزيع الحقائب المدرسية للطالبات في مجمع خديجة في المنصورة بحجة حضور نقابة المعلمين الجنوبيين لمتابعة سير الاضراب في المدرسة.

وفي اللقاء الذي حضره قائد الجعدي نائب رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وعدد من النقابيين والتربويين ، جمال مسعود رئيس الدائرة الاعلامية بان النقابة رحبت بجهود مركز الملك سلمان في توزيع الحقيبة المدرسية من جانب ومستنكرة فقط التوقيت المريب الذي اختاره مكتب التربية عدن والذي تتهمه النقابة بالاحتفاظ بالمعونات والحقائب المدرسية لفترة طويلة في المخازن وعدم توزيعها للطلاب.

 وتساءل مسعود عن سبب استدعاء الطالبات للمدارس بهذه الطريقة الغير انسانية حيث اكتضت ساحة المدرسة بالطالبات واولياء الامور بانتظار توزيع الحقائب بحسب الاستدعاء المفاجئ حيث وان طاقم المدرسة مضربون عن العمل .
وقال مسعود بحسب افادة مديرة المدرسة الاستاذة ايمان انه وبعد حضور النقابة صدرت تعليمات بالتراجع عن توزيع الحقائب بصورة مأساوية منزوعة المشاعر الانسانية حسب تعبيره.

 وحملت النقابة مكتب التربية والتعليم عدن مسؤولية ما لحق بالطالبات من قهر وعدم توزيع الحقائب لهن نكاية بالنقابة في الوقت الذي اقنعت النقابة مندوبي مركز الملك سلمان بالبقاء حتى الظهيرة معربة عن أملها بإعادة التوجيهات من مكتب التربية لتوزيع الحقائب دون فائدة.

ومن داخل مكتب مديرة المدرسة عبر قائد الجعدي نائب رئيس النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين عن عميق اسفه لما حصل للطالبات اللاتي غادرن المدرسة دون حقائب بعد ان حضرن لاستلامها في يوم اضراب المعلمين ووجه كل اللوم والعتاب لمدير التربية والمسؤولين داعيا مركز الملك سلمان الى التواصل مع النقابة واستعدادها التام لتوزيع الحقائب واي مساعدات انسانية في قطاع التربية والتعليم بعيدا عن الابتزاز والمكايدات الغير انسانية الذي مارسه مكتب التربية والتعليم عدن.

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