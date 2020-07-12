نقابة المهندسين – عدن تحدد موقفها من بيان عن استمرارية مركزة قطاع الاتصالات بصنعاء

تلقت عدن تايم توضيحا من نقابة المهندسين اليمنيين – عدن استمرارية قطاع الاتصالات التي مركزها مدينة صنعاء، وموقف النقابة من ذلك.

نص التوضيح :

“طالعنا موقعكم الأغر ( عدن تايم) ببيان ممهور باسم نقابة المهندسيين اليمنيين يدافع عن استمرارية قطاع الاتصالات التي مركزها مدينة صنعاء، ويعتبر استحداث شركات اتصالات اخرى تتبناها حكومة الجمهورية اليمنية في عدن بمثابة اجراء عدائي من قبل الحكومة.

ولأهمية تمييز موقف نقابة المهندسيين اليمنيين – عدن من هذا البيان الذي نرفضه جملة وتفصيلا ، نود ان نبين لكم الآتي :

– توقيع البيان باسم المهندسيين اليمنيين يتنافى مع الوقائع التاريخية لوجود هذا الإطار الهندسي العريق الذي توقفت فعاليته منذ يوليو 1994 . وكان بالأحرى ان يوقع باسم نقابة المهندسيين اليمنيين – فرع صنعاء .

– ليست لنقابة المهندسين اليمنيين – عدن، شان بسياسات الحكومة اليمنية، في حقل الاتصالات، لأن النقابة تجد دورها في الجهود الاستشارية الفنية والهندسية، والدور النقابي في تنظيم المهندسين من ناحية تعزيز واجباتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوظيفية.

– مدينة عدن عرفت الاتصالات السلكية واللاسلكية منذ اكثر من قرن من الزمان والكل يشهد لهذه المدينة قدرتها على إدارة الاتصالات وتطويرها وكوادر الإتصالات من المهندسين والعاملين فيها مشهود لهم بالكفاءة في كل مدن اليمن شمالا وجنوبا.

– تؤكد قيادة نقابة المهندسين – عدن على اهمية ان تتعزز الاتصالات في عدن من خلال تطوير منظوماتها واستحداث شبكاتها ورفدها بشركات عاملة جديدة في حقل الاتصالات الحديثة الرقمية والفضائية والتلفون النقال، وتطوير خدمات الشبكة العنكبوتية في مجالات الاتصالات والبرمجة والاعلام.

– تأسف قيادة نقابة المهندسين – عدن، ان يصل الاستخدام السياسي والاعلامي في اتون الصراع في اليمن الى هذا المستوى من الحضيض.

ولكل ما سبق ترى قيادة النقابة انها وعموم المهندسين في عدن في حل من ذلك البيان ، وليست لها شأن على الإطلاق به”.

صادر عن :

قيادة نقابة المهندسين اليمنيين – عدن

10يوليو 2020