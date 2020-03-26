نقابة مالية تعز تدين اقتحام أطقم المحور للمكتب وطرد ممثله بالمحافظة

أدانت نقابة موظفي مكتب مالية تعز اقتحام مكتب المالية من قبل أطقم عسكرية تابعة لمحور تعز يوم أمس الأربعاء .

كما ادانت النقابة طرد ممثل مكتب المالية محمد اليوسفي من مبنى السلطة المحلية، واقتحام مكتب المالية من قبل أطقم عسكرية تتبع قيادة المحور والتهديدات المتكررة بإغلاق المكتب.

واعتبرت النقابة أن الاستهدافات المتكررة لمكتب المالية هدفها الضغط على قيادة مكتب المالية لتمرير مخالفات مالية خارج نطاق القانون.

وطالبت نقابة موظفي مكتب المالية رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ المحافظة لوقف هذا العبث ومحاسبة وردع المتسببين وحماية موظفي مكتب المالية من مثل هذه الانتهاكات وإعادة الاعتبار لهم، مشددة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات والتصعيد وفقا للقانون.