نقابة مستشفى الصداقة التعليمي بعدن ترفع مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

رفعت اللجنة الرقابية النقابية لمستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة عدن مذكرة إلى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

وجاء في بيان رسمي صادر عن نقابة مستشفى الصداقة التعليمي تحصلت عدن الغد على نسخة منه توضيح حول الاختلالات المالية والإدارية بسبب غياب الخطط و البرامج الصحية الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لأبناء عدن والمحافظات المجاورة بالرغم من الدعم الذي يقدم من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى العاملة في المستشفى الا ان الإدارة الحالية لم تستطع الاستفادة من هذا الدعم في تسهيل وتسيير الخدمات الصحية في المستشفى



نص البيان كما ورد :ـ

الاخوة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. جنوب اليمن المحترمين

تحية اجلال واحترام…

الموضوع: تدخلكم لوضع حد للاختلالات المالية والإدارية لمستشفى الصداقة

تهديكم اللجنة النقابية لمستشفى الصداقة اطيب التحايا متمنيين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية مقدرين في نفس الوقت كل الجهود التي تبذلونها في الحد من الفساد المالي والإداري المستشري في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن وبقية المناطق الجنوبية.



بالإشارة الى الموضوع أعلاه نود ان نلفت عنايتكم للوضع المزري الذي وصل اليه مستشفى الصداقة بعدن بسبب السياسات الإدارية الخاطئة والاختيار غير الموفق لمديرة مستشفى الصداقة د. وفاء دهبلي في إدارة هذا الصرح الطبي الشامخ.

ان غياب الصفات القيادية لمديرة المستشفى واستقوائها بالسلطة الإدارية في التعامل مع الموظفين ومدراء الإدارات وبأساليب منفرة وغير مسؤولة افقدت كثير من الموظفين الشعور بالاستقرار الوظيفي مما آثر وبشكل سلبي على تدني الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى. في الوقت الذي كنا نأمل فيه كقيادة نقابية وعمالية ان يتحول هذا الصرح الى هيئة وخصوصا بعد توافد المنظمات والدعم المالي والذي اتى بعد متابعات حثيثة من قبل الإدارات السابقة.

الاخوة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد..

يعاني م/الصداقة اليوم من كثير من الاختلالات المالية والإدارية بسبب غياب الخطط و البرامج الصحية الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لأبناء عدن والمحافظات المجاورة بالرغم من الدعم الذي يقدم من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى العاملة في المستشفى الا ان الإدارة الحالية لم تستطع الاستفادة من هذا الدعم في تسهيل وتسيير الخدمات الصحية في المستشفى , وان توقف الأجهزة عن العمل بالرغم من توفر المخصصات اللازمة للشراء والصيانة , وتدني مستوى النظافة في مختلف اقسام المستشفى بسبب غياب الشفافية في التعاقد مع شركات النظافة القادرة على القيام بمهامها بجودة اعلى وتكلفة اقل . وان عدم توفير وسائل نقل لائقة بالموظفين والتعاقد مع مدير إدارة لنقل الموظفين على باصه الشخصي بمبالغ كبيرة تدفع له من مخصصات وايرادات المستشفى بالإضافة الى الدعم المادي الذي تقدمه المنظمات في هذا الجانب كما ان حرمان الفنيين من العمل بالمنظمات العاملة بالمستشفى واستبدالهم بالإداريين المقربين من مديرة المستشفى تعد مؤشرات واضحة لوجود اختلالات مالية وإدارية تمارسها الإدارة في ظل غياب الشفافية وأجهزة الرقابة الداخلية وغياب الاشراف المباشر من مدير مكتب الصحة والسكان / عدن.





الاخوة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد..

لقد فشلت مديرة المستشفى د/وفاء دهبلي في معالجة وحل المشاكل الإدارية القائمة والخاصة المتعلقة بحقوق العاملين وفي مقدمتها العلاج المجاني للعاملين واقاربهم من الدرجة الأولى وتأخر صرف العلاوات لعدة أشهر سابقة (علاوة النوبة علاوة رؤساء الأقسام) وعدم تحريك ورفع العلاوات بما يتناسب مع الزيادات التي حصلت لأسعار وصرف الدولار. كما فشلت إدارة المستشفى في صيانة المعدات والأجهزة الطبية العاطلة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة المرضى.

ان استمرار الإدارة الحالية في العمل سيترتب عليه كثير من المشاكل كنتيجة طبيعية لعدم قدرة إدارة المستشفى الحالية في تقديم الخدمة الصحية المطلوبة مما سيشكل تهديدا مباشرا لحياة المرضى وخاصة الحالات الحرجة منها.

كما ان الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى العاملة في المستشفى والتي تقدم دعما ماليا تهدف لتسهيل وتسيير العمل الصحي بالمستشفى مهددة بالتوقف في حال استمرت مديرة المستشفى بممارساتها الإدارية الخاطئة وغير المسؤولة.

لذا ترونا نطالبكم من منطلق المصلحة العليا ومن خلالكم بالتدخل المباشر والفوري لإقالة مديرة المستشفى واختيار الكوادر المؤهلة لإدارة المستشفى بما يحقق استقرار واستمرار للخدمة الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى من أبناء عدن والمحافظات الأخرى المجاورة وإنقاذ هذا الصرح الطبي الكبير من الانهيار ونحن على ثقة بتفهمكم المعهود لمثل هذه المشاكل وحلها جذريا.

ولكم منا جزيل الشكر والاحترام والتقدير



صادر عن اللجنة النقابية لمستشفى الصداقة التعليمي م/عدن

تاريخ:

نسخة مع التحية:

• . معالي وزير الصحة والسكان المحترم

• محافظ محافظة عدن المحترم

• . مدير عام مكتب الصحة والسكان/ عدن المحترم

• مدير امن عدن المحترم

• رئيس المجلس الانتقالي م/ عدن ا لمحترم

• الاتحاد العام المحترمون

• المكتب التنفيذي لنقابة المهن الطبية المحترمون

• مدير مديرية الشيخ عثمان المحترم