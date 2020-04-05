نقابة وعمال مؤسسة 14 أكتوبر تدين وتستنكر ممارسات وزارة إعلام حكومة الشرعية



أدانت واستنكرت نقابة مؤسسة 14 اكتوبر والعاملين فيها ممارسة قيــــــادة وزارة الإعلام وقيادة المؤسسة فرضها العقوبات الجماعية والهيمنة برواتب العاملين والموظفين والتي كان واخرها اقصا عدد من الموظفين ومدراء ونواب الإدارات بهدف توقيف عمل دور المؤسسة.

وفيما يلي نص البيان:

بيـــــــان استنكــــار

تتابع نقابة وعمال مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ما يقوم به الأخ نائب وزير الإعلام حسين باسليم والقائم بأعمال المؤسسة الأخ رياض محفوظ شرف من تصرفات غير قانونية تسعى إلى افشال واحداث شلل في عمل المؤسسة والصحيفة من خارج المؤسسة..

كما أننا كنقابة عمالية ندين ونستنكر ونشجب ممارسة قيــــــادة وزارة الإعلام وقيادة المؤسسة فرضها العقوبات الجماعية والهيمنة برواتب العاملين والموظفين..

أولها تحويل المرتبات إلى مصرف (الكريمي) واستثناء صرفها داخل المؤسسة، وآخرها.. إقصاء عدد من الموظفين ومدراء ونواب الإدارات دون وجه حق بل لغرض تصفيه حسابات شخصية ووقف عمل ودور المؤسسة.. وآخرها توقيف مرتب نائب مدير الحسابات دون وجه حق، علماً بأن العذر المسبب لتوقيفها وتوقيف مرتب نائب مدير الحسابات متناقض وغير قانوني وهو تسليم شيكات واوراق مالية لشخص سبق وان أصدرتم في الشهر المنصرم شكوى لوزارة المالية ضده طالبتم فيها بتغيير مدير الحسابات (المنتدب) والذي لم يداوم عمله منذ فترة كبيرة بحد قولكم.. فكيف تسببون اجراءكم هذه بعدم تسليمه الشيكات والأوراق له!

ومن هنا فإننا كلجنة نقابية عمالية نرفض رفضا قاطعا المساس بحقوق العمال والموظفين بالمؤسسة ومع علمنا يقينا بان وقف راتب أي موظف لم يحدث حتى على الموظفين في الدولة شمالاً وهم يعملون ضمن مليشيا الحوثي ومن يتبعهم ولازالوا يتسلمون مرتباتهم حتى هذه اللحظة.

لذلك نحذر.. في حال عدم الاستجابة لمطلبنا وإعادة ارجاع صرف مرتباتنا إلى المؤسسة وتوقيف الإجراءات والعقوبات بالمرتبات ضد منتسبي المؤسسة والذي يمنع قانونياً وقف مرتب أي موظف مهما كان الا بحكم قضائي صادر عن المحكمة لأنها الجهة المخولة فقط بوقف الراتب، كما نحملكم المسؤولية وسيتم التصعيد واتخاذ السبل اللازمة المكفولة ضد من تسول له نفسه بالإضرار بحقوق الموظفين والعمال.

والله ولي التوفيق،،

صادر عن /

اللجنـــــة النقابيــــة العماليـــة

نسخة:

معالي دولة رئيس مجلس الوزراء

الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن – عدن