المندب نيوز

نقاط التفتيش بمعسكر الحمراء غربي المكلا تضبط أربع سيارات تحاول تهريب القات بطرق مختلفة

17 أبريل، 2020
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المكلا (المندب نيوز )خاص

تمكنت نقاط التفتيش بمعسكر الحمراء غربي المكلا من ضبط أربع سيارات ” تاكسي كرولا ، ودينا محملة علف أغنام ، وباص كوستر ، وتكسي هونداي ” جميعها تحاول تهريب القات بطرق وأساليب مختلفة تم إكتشافها من قبل الجنود المرابطين وذلك بيقظتهم وحسهم الأمني العالي .

ورغم إبتكارات المهربين المختلفة في عمليات التهريب إلا أن اليقظة التي يتمتع بها ضباط وأفراد قوات المنطقة العسكرية الثانية تحطمت كل تلك المحاولات وباءت بالفشل الذريع .

وتأتي هذا الإجراءات لتنفيذ قرار السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني الذي ينص على منع دخول وبيع القات بالمحافظة .

وأشاد قائد معسكر الحمراء العقيد سعد المنهالي بالجهود التي يبذلها الجنود في نقاط التفتيش من أجل التنفيذ القوي للقرار وكشف كل الأساليب التي يستخدمها المهربين .

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