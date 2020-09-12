نقطة أمنية جديدة لحماية سلاحف ”سقطرى”

افتتح، اليوم السبت، قائد اللواء الأول مشاة بحري، العميد ركن عبدالله أحمد بن كنزهر، ومعه مدير عام شرطة محافظة أرخبيل سقطرى، العميد الركن أحمد سعد القدومي، نقطة عسكرية وأمنية مشتركة، للحماية من مرتكبي الاعتداءات على السلاحف بالمحافظة.

وفي الافتتاح، أكد قائد اللواء الأول مشاة بحري، العميد ركن عبدالله أحمد بن كنزهر، على أهمية حماية المناطق البحرية والأماكن التي تتواجد فيها العديد من السلاحف، باعتبارها من المحميات الدولية، وعلينا حمايتها من مرتكبي الاعتداء على السلاحف، وضبط مرتكبيها، للحافظ على المحميات الدولية، بالتعاون مع المكتب العام لحماية البيئة بالمحافظة.

وشدد العميد بن كنزهر، على التعاون المشترك بين القيادتين العسكرية والأمنية، وضبط كل من يريد الاعتداء على السلاحف في كل محميات المحافظة، وتوزيع الأفراد على مواقع المحميات، نظراً لما تعرضت له السلاحف من اعتداءات، دون علم الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمكتب العام لحماية البيئة بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام شرطة محافظة ارخبيل سقطرى العميد الركن أحمد سعد القدومي بالتعاون المشترك بين القيادتين العسكرية والأمنية لحماية المحميات الدولية ونحن على استعداد تام بالنزول إلى المواقع والمحميات التي تتواجد فيها العديد من السلاحف وحمايتها من أي اعتداءات.

جدير بالذكر، بأن منطقة قدامة، هي المنطقة التي تتواجد فيها العديد من السلاحف، باعتبارها من المحميات الدولية بالمحافظة.