نقطة أمنية مستحدثة بعدن تقوم بابتزاز المواطنين للحصول على المال

أقدمت نقطة أمنية مستحدثة في مدينة عدن اليوم على ابتزاز المواطنين للحصول على الأموال

وقال مواطنون لكريتر سكاي: ان نقطة أمنية مستحدثة في الخط الساحلي بين جولة الرحاب و الجولة المؤدية إلى تقاطع ابين العلم قامت صباح اليوم السبت بالتقطع لسيارات المارين واستغلاهم من أجل الحصول على الأموال، الأمر الذي أثار غضب المواطنين.

ويذكر أن النقطة تم استحداثها صباح اليوم السبت.