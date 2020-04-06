كريتر سكاي

نقطة أمن مديرية السوم تضبط باص مسروق قادما من محافظة المهرة

6 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

تمكنت نقطة أمنية تابعة لأمن وشرطة مديرية السوم بضبط باص مسروق قادما من محافظة المهرة بعد تلقيه تعميم يفيد بسرقة باص بلكه لون رصاصي من مديرية نشطون.

وأشادت شرطة السوم بجهود أفراد النقطة وحسهم الأمني ويقضتهم العالية التي تكللت بضبط الباص المسروق والقبض على سائقه ويدعى (ح ، أ ، ف ) الذي اعترف في التحقيق بسرقة الباص.

الجدير بالذكر بأن أمن وشرطة مديرية السوم قد تمكنت من القبض على الكثير من مرتكبي السرقات والمطلوبين أمنيا ، حيث ترتكز النقطة الأمنية على الخط الدولي الرابط بين محافظة المهرة وحضرموت.

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أمن السوم المهرة باص تضبط قادما محافظة مديرية مسروق من نقطة

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