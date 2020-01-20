أخبار نادي برشلونة

نقطة الاختلاف برشلونة برشلونة مع فالفيردي وسيتيين!

20 يناير، 2020
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نقطة الاختلاف برشلونة برشلونة مع فالفيردي وسيتيين!

هاي كورة-تلقى المدرب الاسباني كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة الاسباني اشادة كبيرة من مشجعي البارسا بعد الفوز على غرناطة بهدف دون رد.

و يرى جمهور برشلونة أن نقطة الاختلاف بين المدرب الجديد
و المدرب السابق ارنستو فالفيردي تكمن في وضعية الفريق بعد تسجيل الهدف و التقدم.

و يظن الجمهور أن برشلونة مع فالفيردي كان يعود للخلف
بمجرد تسجيل الهدف ما يجعل المنافس يسجل لكن ذلك لم يحدث مع سيتيين حيث واصل
الفريق ضغطه بعد هدف ليو ميسي و حاول إضافة الهدف الثاني.


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