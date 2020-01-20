أخبار نادي برشلونة
نقطة الاختلاف برشلونة برشلونة مع فالفيردي وسيتيين!
هاي كورة-تلقى المدرب الاسباني كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة الاسباني اشادة كبيرة من مشجعي البارسا بعد الفوز على غرناطة بهدف دون رد.
و يرى جمهور برشلونة أن نقطة الاختلاف بين المدرب الجديد
و المدرب السابق ارنستو فالفيردي تكمن في وضعية الفريق بعد تسجيل الهدف و التقدم.
و يظن الجمهور أن برشلونة مع فالفيردي كان يعود للخلف
بمجرد تسجيل الهدف ما يجعل المنافس يسجل لكن ذلك لم يحدث مع سيتيين حيث واصل
الفريق ضغطه بعد هدف ليو ميسي و حاول إضافة الهدف الثاني.