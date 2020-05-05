نخبة حضرموت
نقطة الروينه التابعة للكتيبة الخاصة تضبط كمية من الحشيش المخدر أثناء تفتيشهم سيارة وتسلمه لإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ⋆
المكلا ( نخبة حضرموت ) قسم الإعلام والتوجيه المعنوي بإدارة مكافحة المخدرات
ضبط أفراد نقطة الروينه التابعة للكتيبة الخاصة بمنطقة خلف سيارة أثناء مرورها بالنقطة وتفتيشها وعثر بداخلها كمية من مادة الحشيش المخدر
وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر أثناء التفتيش الجيد للسيارة وورق الشام
المقدم عبدالله رمضان بن شملان نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أشاد بجهود قيادة وأفراد الكتيبة الخاصة والنقاط العسكرية التابعة لها ودورهم الفاعل في مساندة ادارة مكافحة المخدرات لمنع مرور وتهريب المواد المخدرات
وسلمت قيادة النقطة والكتيبة المتهمين والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت للرفع بأولويات القضية للنيابة وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة
Advertisement