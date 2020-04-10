نقطة امنية تمنع ابناء القبيطة من الدخول الى عدن

منعت نقطة امنية تقع شمال العاصمة عدن ابناء مديرية القبيطة محافظة لحج من الدخول الى عدن.

وقال راكب في افادات خاصة لكريتر سكاي انا طبيب اشتغل تبع منظمة في مديرية القبيطة. لافتا نازل من القبيطة بباص مملوء بركاب من القبيطة حيث وصلنا الى نقطة الرباط تم منعنا من الدخول الى عدن.

وواصل قائلا بعد التوقيف تم تحويلنا الى مركز اللواء الخامس وهناك اجري معانا تحقيقات. مضيفا حيث تم توقيفنا وقت الغداء فأدرجوا بنا السجن بلا غداء او ماء لغاية الساعة خمس العصر.

ولفت حيث بداء التحقيق معانا في الساعة الخامسة عصرا ثم اخذوا منا رشاوي مقابل الافراج عنا عند الساعة الثامنة مساءا. لافتا مع العلم ان الركاب من المناطق المحررة ومعظمهم كبار في السن.

واشار قائلا ابلغونا الجنود أن المدير وجه بإعادتنا الى نقطة مصنع الحديد عبر توفير باص لنا مقابل 2000 ريال على كل راكب فرض علينا دفعها.مردفا عندما طلبنا منهم مقابلة المدير قيل لنا يالله خارجناكم منه.

واختتم بالقول حيث تم ارغامنا بالركوب الى الباص ثم تحركنا الى مفرق الوهط ثم قالوا لنا اتوزعوا بالباصات من اثنين اذا تريدون الدخول الى عدن. مشيرا ان الباص وسائقه الذي جاء بهم من القبيطة مايزال معتقل في مركز اللواء الخامس بدون اي اسباب تذكر.