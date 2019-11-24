4 مايو

نقطة دوفس تضبط كمية من المخدرات متجهه صوب العاصمة عدن

4 مايو 4 مايو منذ 36 دقيقة
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ضبطت النقطة الرئيسية بدوفس فجر اليوم الاحد كمية من المخدرات كانت متجهه صوب العاصمة عدن.

وافاد مصدر خاص ان افراد النقطة اشتبهوا بسيارة نوع جيب على متنها راكبين اثنين قادمة من محافظة المهرة.

واضاف المصدر أنه واثناء التفتيش تم العثور على كمية تقدر ب20 كيلو من المخدرات اراد المهربين ادخالها الى العاصمة عدن.

الجدير بالذكر ان افراد نقطة دوفس الامنية بقيادة العقيد محمود الكلدي ضبطت العديد من محاولات التهريب نتيجة للحس الامني واليقضة العالية التي يتمتع بها افراد النقطة.

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العاصمة المخدرات تضبط دوفس صوب عدن كمية متجهه من نقطة
4 مايو

4 مايو

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