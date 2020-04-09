نقطة عسد الفاي التابعة لخفر السواحل تضبط متعاطي للحشيش المخدر ⋆

الريدة وقصيعر ( نخبة حضرموت ) إعلام خفر السواحل

ألقى أفراد نقطة عسد الفاي التابعة لقوات خفر السواحل بحضرموت القبض على شخص متعاطي للحشيش المخدر، اثناء مروره بالنقطة، بمديرية الريدة وقصيعر.

وأوضح أفراد النقطه أنهم اشتبهوا بحركة المتعاطي للحشيش من خلال خروجه من السيارة واستكمال طريقه مشياً على الاقدام صوب النقطة، مؤكدين أنهم وبعد عملية التفتيش الدقيق تمكنوا من العثور على ثلاث قطع حشيش ملصّقة بولّاعة المشتبه به، وسيتم تحويله إلى مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لإستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد عملية التحقيق تبيّن لأفراد النقطة أن الشخص المتعاطي للحشيش المخدر كان قادماً من مديرية الغيظة بمحافظة المهرة، متعبراً في إحدى السيارات إلى مدينة المكلا بحضرموت.

هذه ويذكر أن نقطة عسد الفاي يتسم أفرادها باليقظة والحس الأمني العالي، وتمكنوا من ضبط العديد من عمليات التهريب للمواد المخدرة خلال الفترة الماضية.