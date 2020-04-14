نخبة حضرموت

نقطة معسكر الحمراء غربي المكلا تلقي القبض على سيارة على متنها كمية من القات المهرب ⋆

14 أبريل، 2020
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المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي _ المركز الاعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية

القت نقطة عسكرية تابعة لمعسكر الحمراء غربي المكلا على سيارة نوع كرولا على متنها كمية من القات المهرب والذي صدر به تعميم صريح من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني ينص على عدم دخول وبيع القات بالمحافظة . 

وقد أشاد قائد معسكر الحمراء العقيد سعد المنهالي باليقظة العالية التي يتحلى بها الجنود وحسهم الامني في إكتشاف طرق التهريب المبتكرة من قبل مهربي شجرة القات . 

وشدد العقيد ” المنهالي ” على ضرورة التطبيق الحازم للقرار لما له من اهمية في القضاء على عادة دخيلة على المجتمع الحضرمي والتي لاقت ترحيب وتأييد واسع من كافة شرائح المجتمع الحضرمي .

ووجه قائد معسكر الحراء جنوده بعدم التهاون والتدقيق في عمليات التفتيش على أي مواد ممنوعة من الدخول للمحافظة ويحاول بعض سائقي المركبات إبتكار أساليب لتهريبها للداخل الحضرمي .

 الجدير بالذكر أنه وخلال فترات سابقة ناشدت الكثير من القوى الوطنية بالمحافظة بضرورة منع دخول نبتة القات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ .

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