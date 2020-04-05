نقيب الأطباء يؤكد وجُود مواقع للحجر الصحي مجهّزة

اخبار السودان اليوم:

أكّد نقيب الأطباء السودانيين أحمد الشيخ، وُجُود مواقع للحجر الصحي مُجهّزة بدعم من وزارة الصحة والجُهد الشعبي والأطباء أنفسهم، وقال إنّهم لم يُعلنوا عن مواقعها تَخوُّفاً من ذهاب المُواطن إليها دُون تنسيقٍ مُسبقٍ مع جهة الاختصاص، وتوقّع زيادة الحالات لقُرب السُّودان من الشريط الموبوء، وأكّد أنّ الوباء كل ما انتقل إلى دولةٍ تغيّرت جِيناته، وقال إنّ لبس الكَمّامة في الشارع ينقل العدوى والجراثيم.

وكشف الشيخ في حوار مع (الصيحة)، أنّ هنالك شركات عالمية تَعمل في تجهيز لقاح يقضي على فيروس “كورونا”، وضرب مثلاً بفيروس “سارس” الذي تم اكتشاف علاج له عالمياً، واعتبر “كورونا” الوريث الحقيقي لـ”سارس”، وأكد أن الوزارة مجتهدة مع الوباء عبر المتابعة والتوعية، وحذّر المواطن من التّهاوُن بالمرض، وقال إنّ السُّودان لديه تجربةٌ تاريخيةٌ مع الوباء لذلك يَجتهدون للحد من التفشِّي والانتشار، وأقرّ بتزايُد حالات “كورونا” عالمياً، وقال إنّ الحالات التي أثبت فيها الوباء قادمة من الإمارات ودول أخرى، وأدت لوفاة اثنين و(6) بالعناية المُكثّفة، وأكّد أنّ وزارة الصحة تُعلن الحالات أولاً بأول دون أي إخفاء للحقيقة

الصيحة