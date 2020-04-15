نقيب الصحفيين بحضرموت: مقاضاة الاعلاميين مرفوض ومدان ونشجعهم في كشف الفساد ⋆

“نخبة حضرموت” /خاص

قال نقيب الصحفيين في حضرموت الاستاذ سالم الشاحت انه وبدعوة من الأستاذ عمر مطران المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت والاستاذ المحامي سالم كنيد العوبثاني المدير العام للشؤون القانونية بديوان محافظ محافظة حضرموت، حضر صباح اليوم اللقاء الذي جمع عدد من الصحفيين والإعلاميين.

واشار في كلمته اثناء الاجتماع أن الكلمة مسؤولية وهي كالرصاصة إذا أنطلقت لاتعود إلابأثر، لذا علينا تحري المصداقية والبحث عن الهدف الصحيح منها بما يسمو بمهنة الصحافة وقدسيتها وتمثل القيم النبيلة للرسالة الصحفية والإعلامية والتقيد بقانون الصحافة والمطبوعات.

واردف ان الاجتماع يمثل دعوة لكل الزملاء والزميلات للتصدي للسلبيات والفساد وفضح من يمارسه بالأدلة والبراهين وعدم السكوت أو غض الطرف عن ذلك،والنقابة على اتم الاستعداد للدفاع عنهم بكل امكانياتها ،بل وأعتبرت من يقاضي الصحفيين على قيامهم بهذه المهمة هو إرهاب فكري،مرفوض ومدان.

ودعا الشاحت لإطلاق حرية الحصول على المعلومات الدقيقة طبقاّ للقانون ودرءّ للإشاعات.

وعلق على منشور نشره أحد الصحفيين بأن لقاء اليوم نظمته السلطة المحلية بالتعاون مع نقابة الصحفيين، اكد ان هذه معلومة غير صحيحة البتة، وعلى الزميل تحري الدقة

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