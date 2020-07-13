عدن تايم

"نكون أو لا نكون" .. بن بريك يدعو أهالي حضرموت للوقوف مع الإدارة الذاتية

13 يوليو، 2020
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عدن تايم/خاص:

دعا رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي – اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك, أهالي حضرموت للوقوف مع الإدارة الذاتية يوم السبت القادم.
وكتب في سلسلة تغريدات على تويتر “إلى أهلي في حضرموت وادياً و صحراء وساحلاً ،يوم السبت القادم ادعوكم إلى الوقوف وعلى قلب رجل واحد مع الادارة الذاتية للجنوب لتوفير الخدمات والمرتبات لقواتنا المسلحة الجنوبية والأمن والنخبة والمقاومة وكافة القطاعات المدنية والخدمية”.

وتابع “نكون او لا نكون مع الإدارة الذاتية من أجل إدارة مواردنا وقطع يد كل العابثين والفاسدين بها وعلى الجميع التصدي وإفشال اي دعوات مشبوهة ومناهضة للإرادة الشعبية من قبل القوى المعادية المستفيدة من نهب ثرواتنا ، والداعمة للإرهاب ومليشياته الاخوانية ، مهما كان الثمن”.

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