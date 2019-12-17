اليمن العربي

ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الأربعاء

17 ديسمبر، 2019
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تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية على النحو التالي :

رقم الرحله 607.

خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى.

– القاهره- سيئون:

الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره).

الوصول: 0630 صباحا.

– سيئون – سقطرى :

الاقلاع : 0730 صباحا.

الوصول: 0845 صباحا.

رقم الرحله : 606.

خط الرحله : سقطرى – سيئون- القاهره :

– سقطرى – سيئون :

الاقلاع : 0945 صباحا.

الوصول : 1100 ظهرا.

– سيئون – القاهره:

الاقلاع : 1200 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا.

رقم الرحله : 609.

خط الرحله : القاهره- عدن .

الاقلاع : 0400 صباحا. (توقيت القاهره)

الوصول : 0800 صباحا.

رقم الرحله : 648.

خط الرحله : عدن- عمان.

الاقلاع : 0900 صباحا.

الوصول: 1115 ظهرا.

رقم الرحله 649.

خط الرحله : عمان- عدن.

الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت عمان)

الوصول: 1900 مساء.

رقم الرحله 608

خط الرحله : عـدن القاهره.

الاقلاع :2230 مساء.

الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019م..

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