ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الأربعاء
تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية على النحو التالي :
رقم الرحله 607.
خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى.
– القاهره- سيئون:
الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره).
الوصول: 0630 صباحا.
– سيئون – سقطرى :
الاقلاع : 0730 صباحا.
الوصول: 0845 صباحا.
رقم الرحله : 606.
خط الرحله : سقطرى – سيئون- القاهره :
– سقطرى – سيئون :
الاقلاع : 0945 صباحا.
الوصول : 1100 ظهرا.
– سيئون – القاهره:
الاقلاع : 1200 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا.
رقم الرحله : 609.
خط الرحله : القاهره- عدن .
الاقلاع : 0400 صباحا. (توقيت القاهره)
الوصول : 0800 صباحا.
رقم الرحله : 648.
خط الرحله : عدن- عمان.
الاقلاع : 0900 صباحا.
الوصول: 1115 ظهرا.
رقم الرحله 649.
خط الرحله : عمان- عدن.
الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت عمان)
الوصول: 1900 مساء.
رقم الرحله 608
خط الرحله : عـدن القاهره.
الاقلاع :2230 مساء.
الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019م..