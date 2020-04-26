اليمن العربي

ننشر نص البيان الصادر من أعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة

26 أبريل، 2020
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أصدر أعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة بيان مهم يعلنون تأييدهم ومباركتهم لبيان المجلس الانتقالي الصادر يوم امس والذي اعلن فيه حالة الطؤاري والادارة الذاتية للجنوب.

 

وإليكم نص البيان:

 

بيان صادر من اعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا النَّصْرُ إلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

يعلن اعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في مصر تأييدهم ومباركتهم لبيان المجلس الانتقالي الصادر يوم امس والذي اعلن فيه حالة الطؤاري والادارة الذاتية للجنوب اذ نعلن مناصرتنا له والوقوف معه في خندق واحد حتي تتحقق مطالب شعب الجنوب ونقول لكل الجنوبيين الان وقت حشد الهمم والوقوف صفآ واحدآ لتاييد المجلس والوقوف معه ضد الظلم والمؤامرات والفساد  ونترك خلافاتنا جانبآ حتئ يتحقق مطلبنا وهو استعادة الجنوب من المهره الئ باب المندب وفق الله الجميع لمايحب وبرضئ.

الشيخ عبد الخالق بن حطبين. عضو الجمعية الوطنية الجنوبية

الاستاذة سلمي الكثيري عضو الجمعية الوطنية الجنوبية

الاستاذ اكرم باشكيل عضو الجمعية الوطنية

الاستاذ وجيه مهدي الوجيه عضو الجمعية الوطنية

القاضي جمال محسن باراس عضو الجمعية الوطنية

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