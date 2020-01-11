نهر الامازون اين يقع – معلومات عامة

محتويات المقال

نُقدم إليك عزيزي القارئ عبر مقالنا اليوم من موسوعة معلومات عن نهر الامازون اين يقع ، وهو يطلق عليه الأمزونة، والأمزون باللغة الأسبانية والبرتغالية، وهو يتواجد بأمريكا الجنوبية، ويعتبر في المرتبة الثانية بعد نهر النيل كأكبر الأنهار على مستوى العالم في العمق، والحجم، فمُعدل تدفق هذا النهر يعتبر أكبر من تدفق ثماني أنهار في العالم.

ويتميز الأمازون بأنه يمتلك حوض التصريف الأكبر بالعالم فهو يُغطي حوالي 40% من المساحة الكلية لأمريكا الجنوبية، أي حوالي 7 مليون ونصف المليون كيلومتر مربع، وفي موسم الأمطار نُلاحظ أن هناك أجزاء منه يزداد اتساعها عن 190كيلومتر، ونتيجة لهذا الاتساع نجد أن في بعض الأحيان يُطلق عليه البحر النهر.

وخلال السطور التالية سنتحدث عنه بشيء من التفصيل فقط عليك مُتابعتنا.

نهر الامازون اين يقع

يطلق عليه نهر أمازوناس وهو يتواجد بقارة أمريكا الجنوبية، ويصل طول هذا النهر إلى 6437 كم، وهو له عدة ألقاب من ضمنها البحر الحلو، ونهر القرفة، وتم تسميته مؤخراً بهذا الاسم نسبة إلى غابات الأمازون.

أُطلق اسم النهر العذب من قبل الأسباني فينست يانز بينزون مكتشف هذا النهر، ولكن ذلك خلال عام 1541م.

بالإضافة إلى ذلك يُقال أن هذا النهر تعرض لهجوم من قبل نساء أمازونيات من الهنود الحمر، وهنا أُطلق عليه أمازون من قبل فرانسيكو دي أوريلانا.

وهناك الكثير من الأساطير والأدب الذي تحدث عن هذا النهر، ونسج منه أحداثاً كثيرة بالأدب الأمريكي.

هناك من يعتقد أن هذا النهر بالأساس هو جزء من نهر الكونغو، ولكنه اتجه ناحية الغرب منذ خمسة عشر مليون سنة، وذلك حينما كانت أمريكا الجنوبية والشمالية كتلة واحدة.

نجد أن كلمة أعالي الأمازون تُطلق على كافة السهول الفيضية، والأنهار المتواجدة في الإكوادور، البرازيل، فنزويلا، البيرو، كولومبيا، وجميعهم يصبون بنهر سوليموس ، وروافده.

ونُلاحظ أن نهر الأمازون له عدد من الروافد المختلفة يصلوا إلى مئتي رافد أو أكثر من ذلك، ومن بينهم رافد ماديرا، ورافد نيجرو.

اين يصب نهر الامازون

يصب بالمحيط الأطلسي، وينبع من جبال الأنديز المتواجدة بالناحية الغربية من أمريكا اللاتينية، وهو يمر بالمنطقة الاستوائية، ويسير بمجاورة مع 12 مدينة منهم كولومبيا، البيرو، البرازيل.

يصل عرض نهر الأمازون إلى حوالي إحدى عشر كيلومتر بالفصول الجافة، ولكن هذا العرض يزداد عند هطول المطر فيبلغ أربعين كيلومتر، فالعرض يتفاوت وفقاَ للمناخ، وفصول السنة.

يصل تدفق المياه الذي يصبها النهر بموسم الأمطار إلى حوالي 300000 متر مكعب بالثانية الواحدة.

يمتلك مجموعة من الروافد الممتدة لمجموعة من البلاد داخل أمريكا الجنوبية، ومنهم بوليفيا، فنزويلا، الإكوادور.

نجد أن أهم ميناء يتواجد عند المصب يقع بمدينة بيليم وهي أيضاً أقرب المدن لمصب نهر الأمازون.

أكبر مدينة تتواجد عند ضفة نهر أمازون هي مدينة مانيوس الموجودة في الناحية الغربية من برازيل.

يُمكننا أن نستعين بنهر الأمازون من منبعه، وحتى الوصول إلى المصب من أجل الملاحة، فالسفن التي لديها حمولة كبيرة تصل لمدينة ميناؤس، أما السفن التي عليها حمولة قليلة فتذهب إلى مدينة أكتيوس، وبالتالي نُلاحظ أن الملاحة بهذا النهر تصلح بشكل كبير، وذلك نتيجة للآتي:-

لا يوجد أي مسقط مائي في هذا المكان، وأيضاً يجري هذا النهر بالأماكن السهلية التي لها انحدار بسيط.

تصل سعة مجراه عند المصب حوالي 80كيلومتر أما عند المنبع فتتراوح بين 5 إلى 20 كيلومتر عند المنبع.

يعتبر أغزر الأنهار على مستوى العالم، فهو يُصرف الماء بشكل مُستمر وسريع.

يبلغ عمقه حوالي تسعين كيلومتر، وبالتالي من الممكن أن تتم الملاحة بشكل جيد.

من أكثر العوامل التي تُساعد في الملاحة بنهر الأمازون هو حدوث ظاهرة المد والجزر، فهذه الظاهرة يبلغ تأثريها حوالي تسعمائة كيلومتر من عند المصب.

بالإضافة إلى ذلك يوجد بهذا النهر الآتي:-

هناك 3 آلاف نوع من الأسماك يتواجدون في نهر الأمازون، بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة من الضفادع.

يتواجد هذا النهر بمنطقة حوض الأمازون، والذي تعتبر موطن هام لحوالي 2.7مليون نسمة من المواطنين الأصليين الذين يعتمدون على نهر الأمازون.

وأيضاً يمنح النهر مُحيطات العالم بنسبة 20% من حجم المياه العذبة، ومياه هذا النهر تُعادل 1/5 الماء العذب بكوكب الأرض.

المراجع

1

2