نهم تبتلع الحوثيين.. معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى بالمئات من المليشيات المتمردة

أكدت مصادر يمنية موثوقة مقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة نهم في شمال شرقي صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية أمس (الإثنين) بأن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الإستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على المليشيا بعد تقدمها وحاصر مسلحيها واشتبك معهم موقعاً خسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوفها.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات للمليشيا بمنطقة المدافن بمديرية نهم، وبمنطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال.

وأكد مصدر ميداني مقتل القيادي الحوثي «أبو ثابت الهاشمي»، و13 من مرافقيه، في عملية استدراج نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع من المليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم شرق صنعاء.

وكان الجيش اليمني شن بإسناد تحالف دعم الشرعية خلال اليومين الماضيين هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها المليشيا غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

ونوه قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكداً استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

في غضون ذلك، اعترفت المليشيا بمقتل شقيق رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» مهدي المشاط،، إلا أنها لم تقدم أي معلومات عن ملابسات ومكان العملية.

وقالت قناة «المسيرة» المتحدثة باسم المليشيات أمس الأول إن المشاط تسلم درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء التابعة للجماعة الإرهابية.

وكعادتها لم تكشف المليشيا الانقلابية مكان وتفاصيل مقتل المشاط، ومن المرجح أنه لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني أو في تصفيات داخلية.