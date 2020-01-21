نهم صنعاء تجندل جحافل الحوثي وتأسر العشرات .. «أسماء»

│الخبر | خاص

شهدت جبهات نهم الواقعة في المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء قتالا شرساً بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين وما زالت المعارك مشتعلة حتى ساعة كتابة هذا الخبر سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى والأسرى من الطرفين .

وعلى اثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها ميلشيات الحوثي في جبهة نهم ، خلال معارك اليومين الماضيين ولا تزال مستمرة ، دفعت المليشيات بتعزيزات كبيرة الى المنطقة، وشوهدت عشرات الاطقم وهي تتحرك باتجاه نهم.

وتعد فرضة نهم ذات أهمية استراتيجية لكلا الطرفين لوقوعها في منتصف الطريق بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب التي يتخذ منها الجيش مقرا له والسيطرة على المنطقة ومرتفعاتها الاستراتيجية يعد انتصارا لمن يحقق ذلك.

وفيما يلي أسماء قتلى واسرى الحوثيين خلال معارك اليومين الماضيين والذين كانت بحوزتهم وثائق اثبات وهم :

1- سمير هادي الجرف ( صنعاء بمديرية سنحان)

2- المهند علي حفظ الله عباس (صنعاء بمديرية السبعين)

3- علي عبده عثمان ( حجة مديرية قفل شمر)

4- حسان محمد التهامي ( حجة مديرية الشاهل)

5- رمزي أمين القزعي (عمران مديرية الجبل)

6- فواز صالح العقيلي (من عمران مديرية خمر)

7- أحمد عادل الغباري (من عمران مديرية ثلاء)

8- علي حسين مهمل (من صعدة مديرية مجز )

9- أحمد حسن مهمل (من صعدة مديرية مجز )

10- عقيل عبد الله محمد النعمي(من صنعاء )

11- أحمد علي يحيى الوشلي (من صنعاء )

12- علي محمد علي البتامي (من صنعاء )

13- على عبدالرزاق محمد الشرعي (من صنعاء )

14- إبراهيم محمد الرهمي ( من صنعاء مديرية سنحان)

15- صالح سعيد الحداد ( من صنعاء مديرية همدان)

16- متصدي محمد الحميري ( من اب مديرية القفر )

17 – عمر مطهر محمد الشجاع (من اب مديرية بعدان)

18- عبدالرحمن بشير المفرسك (من اب مديرية جبلة)

19- نسيم حميد يحيى بابكر (من ذمار )

20- قناف أحمد كامل (من عمران مديرية الجبل )

21- يوسف أحمد علي مجلي (من صنعاء )

22- وليد أحسن قاضي (من صنعاء مديرية الحيمة الداخلية)

23- محمد علي محمد السراجي ( من صنعاء )

24- عادل صالح عجلان ( من صنعاء مديرية بني مطر)

25- حسن عبدالله علي المؤيد (هاشمي من صعدة )

26- حبيب صالح محرم القحطاني (من ذمار )

27- سلطان حمود الكول ( من صنعاء مديرية بني بهلول)

28- حسين أحمد حسين الصايدي (من صنعاء )

29- خالد حمود أحمد العفاره (من ذمار )

30- حسين علي الشرفي (من ذمال مديرية المنار )

31- محمد يحيى الخطيب ( من ذمال مديرية المنار)

32- أحمد أحمد السدرة (من ذمار مديرية ضوران آنس)

33- حميد يحيى سراج ( من حجة مديرية قارة )

34- هيثم مسعد الوعيل ( من تعز مديرية التعزية)

35- عاصم عبد السلام اسكندري (من تعز )

36- سلمان فؤاد الدميني (من تعز )

37- محمد أحمد محمد العواضي (من صنعاء )

38- صلاح عبدالكريم أحمد البرعي ( من صنعاء )

39- خالد علي أحمد قطران (من صنعاء )

40- مصطفى عبد الغني جابر ( من صنعاء مديرية بني بهلول)

41- شعيب مجاهد محمد المجش (من حجة )

42- محمد أمين لُماس (من ذمار مديرية جبل الشرق)

43- علي أحمد حازب ( من المحويت مديرية بني سعد)

44- أمجد علي صالح القاضي

45- صهيب أحمد سعدالدين (من اب مديرية السدة)

46- عادل محمد الحيد (من المحويت مديرية الخبت)

47- مروان محمد البخيتي( صنعاء مديرية السبعين )

48- علي علي محمد العبل (صنعاء )

49- بكيل حسين الضمري (صعدة مديرية حيدان)

50- عبد الرحمن يحيى حسن الشرفي (صنعاء )

51- عبدالملك صغير القرون (صنعاء مديرية مناخة )

52- صادق صالح ابو تحيه ( صعدة مديرية ساقين)

53- علي محمد عبدالله فريش (ذمار مغرب عنس)

54 فيصل منصور صلاح ساري (صعدة )

55- هيثم مسعد ناجي مجمل الوعل ( تعز )

56- محمد صالح محمد مغبش (حجة)

57- محمد صالح السلامي (ذمار مديرية المنار)

58- محمد جياش عنقاد (صنعاء مديرية مناخة)

59- شاطر يحي الخبي (صنعاء بمديرية أرحب)

60- محمد مراد الهاشمي (تعز مديرية التعزية)

61- عباس إبراهيم محمد الجنيد (تعز )

62- أحمد محمد هاشم المؤيد( ذمار مديرية جهـران)

63- موسى أحمد ناصر قيفان (صنعاء )

64- ربوع محمد القطيني( صعدة مديرية باقم)

65- حسين الرخمي ( ذمار مديرية ضوران آنس)

66 – ذياب صالح الغباسي (ذمار مديرية ضوران آنس)

67 – عبدالله محمد القبلي (البيضاء مديرية القريشية)

68- هلال عباس عباس (صنعاء مديرية الوحدة)

69- جهاد أحمد نصاري (صنعاء مديرية الوحدة)

70- خالد صالح مسعود (ذمار مديرية ضوران)

71- محمد علي الحبشي (حجة مديرية الشغادرة)

72- زياد أحمد ابوهادي (حجة مديرية الشاهل)

│المصدر – الخبر