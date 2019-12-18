نواب تربية جبل حبشي يتفقدون سير العملية الامتحانية في عدد من مدارس المديرية

ضمن فعاليات الزيارات الميدانية لمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس مديرية جبل حبشي زار نائبي مدير التربية الاستاذ/ علي محمد البركاني والاستاذ/ طه محمد السفياني كلا من مدرسة الفاروق بالمشجب ومدرستي الوحدة المشتركة والنور بني خولان .

واطمئنا في تلك الزيارة على سير العملية الامتحانية في تلك المدارس المذكورة ، وكذا اطلعا على كافة الاعدادات والترتيبات المنظمة لسير الامتحانات .

وقدما جملة من التعليمات للطلاب الممتحنين وعدد من الملاحظات لبعض لجان الكنترول ، ناقلين تحيات رئيس اللجنة الفرعية الاستاذ/ ايوب الحمودي لكافة العاملين في المدارس المزارة ، مثمنين دور جهود القائمين على تنفيذ الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول .

ومن جانبه قام الاستاذ / محمد حسان نائب مدير إدارة التربية والتعليم يرافقه الاستاذ/ ابراهيم البهلولي رئيس قسم الادارة المدرسية بزيارة لمدرسة الشهيد علي سلطان اطلعا خلالها على سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الاول في تلك المدرسة .

كما زار الاستاذ/ محمد عبدالغفار رئيس قسم الشؤون القانونية مدرسة الفتح حجرمين ، فيما زار الاستاذ/ يونس محمد البركاني رئيس قسم شؤون المعلمين مدرسة 7 يوليو .

هذا ومن خلال التقارير الواردة الى سكرتارية اللجنة الفرعية من مشرفي الاختبارات واعضاء اللجنة الفرعية التي تفيد ان العملية الاختبارية تسير بشكل ممتاز دون حدوث اي اشكاليات تذكر .

*من مقبل ناجي