نوايا فالفيردي تمنح إنتر ميلان فرصة ذهبية

موقع سبورت 360 – يُخطط إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة لإجراء تعديلات عديدة على تشكيلة الفريق الكتالوني التي ستخوض مباراة إنتر ميلان، يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحجز برشلونة بانتصاره بثلاثية ضد بوروسيا دورتموند، تذكرة تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب، وبات بيده الآن تحديد المُتأهل معه، حيث سيواجه إنتر ميلان، بينما سيلعب النادي الألماني مع سلافيا براج في سيجنالي إدونا بارك.

فالفيردي يفكر في إراحة لاعبيه الأساسيين في مباراة برشلونة القادمة:

وأوضحت صحيفة “آس” أن ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، قد لا يسافرون من الأساس إلى مدينة ميلانو، بينما ستلتحق بقية العناصر الأساسية مثل “جيرارد بيكيه” و”كليمون لونجليه” و”سيرجي روبيرتو” بالبعثة، ولكنهم لن يشاركوا في المباراة.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن هناك 9 تغييرات قد يجريها فالفيردي على تشكيل البلاوجرانا، إذ من المنتظر أن يحصل بعض اللاعبين الآخرين على الفرصة، ففي الخط الدفاعي سيلعب توديبو، أما في الهجوم، فإن مشاركة أنسو فاتي وكارليس بيريز باتت شبه مؤكدة.

وتُمثل إراحة نجوم برشلونة في مواجهة إنتر ميلان، فرصة ذهبية للفريق الإيطالي من أجل تحقيق الانتصار، والعبور للدور القادم على حساب بوروسيا دورتموند.

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