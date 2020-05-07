نوروفين المسكنة والمضادة للالتهاب Nurofen من خلال موقع الاحلام , تستخدم أقراص نوروفين فى علاج عديد من الحالات المرضية التى تصيب الانسان نتيجة نزلات البرد مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم وتعتبر من أفضل مسكنات الألم الغير ستيرويدية والتى تساعد فى التخلص من الألم فى وقت سريع جدا, وفيما يلى نتعرف على أقراص نورفين بشكل مفصل .

دواعى استخدام اقراص نوروفين

تستخدم أقراص Nurofen فى علاج ألم ما بعد العمليات الجراحية .

علاج التهابات اللوزتين والحلق .

علاج ألم المفاصل والعضلات .

التهابات الأعصاب .

علاج آلام الدورة الشهرية .

يقلل من حدة آلام انقطاع الطمث .

يساعد فى التخلص من آلام هشاشة العظام .

يستخدم فى تسكين ألم نوبات النقرس الحادة .

يساعد فى علاج التهاب الجهاز التناسلي .

يستخدم في الوقاية من العدوى البكتيرية .

يستخدم فى علاج الحمى .

جرعة اقراص نوروفين

الجرعة الاعتيادية من للبالغين هى 400 مجم مقسمة على مدار اليوم كل 6 ساعات .

هى 400 مجم مقسمة على مدار اليوم كل 6 ساعات . الجرعة الإعتيادية للأطفال بعد سن 6 أشهر هى 20 ملغ تقسم على مدار اليوم .

هى 20 ملغ تقسم على مدار اليوم . لا يجب زيادة الجرعة اليومية من دون الرجوع إلى الطبيب المعالج .

عند نسيان الجرعة اليومية لا يجب زيادة الجرعة التالية من أجل التعويض .

الإفراط فى تناول أقراص نوروفين قد يسبب الإدمان .

الاثار الجانبية لاقراص نوروفين

عند زيادة الجرعة اليومية لأقراص نوروفين قد يتسبب ذلك فى الشعور ببعض الآثار الجانبية مثل :

الشعور بالصداع .

الشعور بالدوخة والنعاس .

عدم ثبات الرؤية .

الشعور برغبة شديدة فى القئ .

الإصابة بقرحة المعدة .

حدوث تغير فى لون البشرة والجلد .

ظهور علامات للطفح الجلدي .

ارتفاع ضغط الدم .

اضطراب ملحوظ فى وظائف الكبد .

الرغبة فى التبول بشكل ملحوظ .

تحذيرات تناول اقراص نوروفين

لا يجب على مرضى قصور وظائف الكلى أو الكبد تناول أقراص Nurofen .

. يمنع تماما تناول اقراص نوروفين أثناء فترة الحمل أو الرضاعة .

لا يعطى للأطفال الذين يقل وزنهم عن 5 كيلو جرام .

يمنع تناوله من قبل مرضى اضطرابات المعدة والاثنى عشر .

يمنع تناول لمرضى قرحة المعدة والقولون .

حفظ اقراص نوروفين

تحفظ أقراص نوروفين فى درجة حرارة الغرفة العادية بعيدا عن الرطوبة الشديدة .

تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .

تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال .

التفاعلات الدوائية مع اقراص نوروفين

يجب أخبار الطبيب المعالج إذا ما كنت تتناول أي أدوية بالإضافة إلى أقراص Nurofen لإنه من الممكن أن يتفاعل مع عديد من الأدوية مثل :

الأدوية التى تدر البول .

الأسبرين وأدوية سيولة الدم .

أدوية الحساسية المضادة للهيستامين.

الأدوية التى تحتوى على المادة الفعالة ايبوبروفين .

الأدوية التى تحتوى على الليثيوم .

سعر اقراص نوروفين

يتوفر نوروفين على هيئة شراب معلق 150 ملجم بسعر 15.30 ريال سعودى للعبوة .

يتوفر نوروفين على هيئة أقراص 400 ملجم تحتوى العبوة على 12 قرص بسعر 6.77 ريال سعودى للعبوة .

يتوفر نوروفين على هيئة اقراص 200 مجم تحتوى العبوة على 24 قرص بسعر 8.24 ريال سعودى للعبوة .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول أقراص نوروفين بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي .

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