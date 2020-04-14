نيابة صيرة توجه اوامر قبض قهرية بحق عدد من موظفي وزارة المالية

اصدرت نيابة صيرة اوامر تقضي بالقبض والإحضار القهري لقيادات رفيعة المستوى في وزارة المالية نظير تخلفهم عن الحضور للنيابة للاستجواب.

وبحسب الوثيقة التي تحصلت عليها عدن تايم فإن وكيل نيابة صيرة عبدالقادر عثمان الفضلي وجه الشرطة، والبحث الجنائي، والسلطات العامة، القبض على الموظف خ.ع ، والموظف خ.ي، والموظفة أ.أ.

وبحسب الوثائق فقد اصدرت اوامر القبض للموظفين لعدم امتثالهم بالحضور إلى مقر النيابة للرد على التهمة المنسوبة اليهم.

وتتحفظ عدن تايم على الاسماء المذكورة بالوثائق التي تحتفظ الصحيفة بنسخ منها.