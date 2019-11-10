نيران التصعيد الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في الحديدة

في استمرار لخروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مليشيات الحوثي بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة ،اليوم الأحد، مناطق متفرقة بمديريتي بيت الفقيه والتحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن مواقع القوات المشتركة ومناطق أخرى في الجاح تعرضت لعشرات القذائف الصاروخية من نوع ” لُــو ” وقذائف الهاون من عيار 120 وعيار 82 والتي أطلقتها المليشيات الحوثية من مواقع تمركزها.

وأضافت المصادر أن المليشيا استهدفت المواقع ذاتها بشكل مكثف نهاراً بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 .

وفي السياق، قصفت المليشيات الحوثية مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا اليوم بقذائف مدفعية الهاون الثقيل والهاوتزر.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مواقع القوات المشتركة المتمركزة في الفازة مستخدمة أسلحة عيار 14.5 ودوشكا بشكل مكثف ومتواصل خلال ساعات النهار وحتى المساء.

ومنذ تثبيت ضباط الارتباط في نقاط الرقابة المشتركة بمدينة الحديدة أكتوبر الماضي صعّدت مليشيا الحوث من وتيرة خروقاتها واعتداءاتها على مختلف المناطق والمديريات المحررة بالمحافظة الساحلية سعياً منها لنسف جهود جهود لجنة الانتشار المشتركة ووأد اتفاق السويد المرعيِّ أممياً.