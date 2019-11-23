نيران صديقة تقتل ثلاثة قادة حوثيين في ذمار

│الخبر | متابعات

لقي ثلاثة من أبرز القيادات الميدانية لجماعة الحوثي، في كمين مسلح، لا زالت أطرافه مجهولة وسط توقعات أن يكون الحادث عملية مدبرة ضمن التصفيات القائمة بين أقطاب الجماعة المسلحة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن القادة الحوثيين، عادل الاسدي، حسين زيد، حافظ الاشول، لقوا مصرعهم في كمين مسلح بمديرية ضوران محافظة ذمار.

وقالت المصادر إن القادة الثلاثة كانوا في طريقهم إلى صنعاء، أثناء تعرضهم لكمين مسلح تبعه إلقاء قنبلة على السيارة التي كانت تقلهم مما أدى إلى مصرعهم في الحال.

وذكرت مصادر قبلية أن القادة الحوثيين قتلوا في انفجار السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة ضوران شمال غرب محافظة ذمار، ليلة السبت، وسط ظروف غامضة، وسط اتهامات لقيادات حوثية أخرى بتصفيتهما.