نيمار في ظل مبابي.. الرحيل لا فائدة منه

تعود الى الواجهة أخبار نيمار وباريس سان جيرمان، لكن هذه المرة في منعطف جديد غير متوقع، إذ كشفت شبكة “ESPN” ان العلاقة بين اللاعب البرازيلي نيمار جونيور وبين فريق باريس سان جيرمان تحسّنت بشكل ملحوظ بعد تدهورها في الصيف الماضي جراء نية اللاعب كسر عقده والعودة الى ناديه السابق برشلونة، ما أدى الى موجة غضب جماهيرية كبيرة.

وأوضحت الشبكة ان الطرفان اتفقا على البحث في تمديد العقد اعتماداً على النتائج القادمة في دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند، إذ يربط اللاعب مستقبله بمستقبل الفريق وبلوغه للأدوار المتقدمة في الأدوار الأوروبية.

وكشفت “ESPN” ان لقاء بروسيا دورتموند سيُحدد ملامح مستقبل اللاعب مع الفريق الذي تبقى في عقده عام ونصف.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لنيمار؟ هل يجب ان يفرح الباريسيون أم يغضبوا أكثر؟ للحقيقة ان نيمار لم يُحدد ولاءه لقميص باريس بل الى نتائج هو جزء منها، فإن فشل الفريق في دوري الأبطال سيغادر نيمار بصورة أبشع من قبل، وفق الاتفاق المشار اليه، أي أنه ينأى بنفسه عن المردود السلبي ويريد الانتقال الى نادِ أفضل (برشلونة الأقرب)، وفي حال نجح باريس سان جيرمان في دوري الأبطال؟ هل مردود هذا النجاح سيقطف ثماره نيمار فقط؟

للحقيقة نيمار يُدرك جيداً انه ليس الهدف الأول في سوق الانتقالات حالياً، في حال فشل باريس او نجاحه، هو حالياً في ظل شاب اسمه كيليان مبابي، لاعب اصغر بالعمر، بطل العالم، ليس بجعبته اي مشاكل شخصية ممكن ان تؤثر على قرارات الأندية التي تود التعاقد معه، هذه العوامل يدركها نيمار جيداً فما الفائدة من استفزاز أكبر؟ إن كان نيمار يريد ان ينأى بنفسه عن فشل محمتل هل يتوقع ان يكون بطلاً في حال التتويج؟

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مصلحة نيمار بالبقاء في باريس

مع إقالة ايرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين الذي يؤمل منه ان يكون أفضل في توظيف اللاعبين وسد الثغرات في برشلونة، والذي نُقل عنه انه من انصار إعادة فيليبي كوتينيو الى برشلونة يبدو الفريق الكتلوني مكتمل هجومياً الموسم القادم وقدوم نيمار ما هو الا رغبة من اللاعبين لا أكثر وسيخلق فوضى في سلم الرواتب والنظام الذي يريد سيتيين ان يرسيه.

الى ذلك تُحاول كُبرى أندية العالم على رأسهم ريال مدريد وليفربول الظفر بخدمات كيليان مبابي الذي يبدو ان مستقبله خارج النادي الباريسي، وذلك يُفسح المجال امام نيمار ليعود الرجل الأول في باريس من جديد خصوصاً ان الضلع الهجومي الثالث ايدينسون كافاني مرتبط بخروج مرتقب الى أتلتيكو مدريد في الصيف.

إن كان نيمار يريد ان يستفيد ويُعزز مسيرته فعليه ان يُفكر أولاً في كيفية الاستفادة القصوى في دوري الأبطال وفي كوبا أميركا بالصيف المقبل إذبإمكانه ان يستعيد وهجه والعودة الى منصات التتويج بالوقت الذي سيكون فريقه بأمس الحاجة اليه.

إن كان يريد الأضواء كما له بالعادة فالأضواء تنتظره إن عمل بجد مع الفريق في دوري الأبطال ومع منتخب بلاده وإن كان يريد النجاح فعليه الثبات في مشروع باريس وليس الانتقال بين المشاريع وفق أهوائه.

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