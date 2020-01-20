نيمار يطمئن على كيكي سيتين من نجوم برشلونة

سأل نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أصدقائه في برشلونة عن رأيهم في مدربهم الجديد كيكي سيتين.

وعُيِّن سيتين في مهمة الإدارة الفنية لبرشلونة خلفًا للمُقال إرنستو فالفيردي بالأسبوع الماضي بعد ساعات من الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

المباراة الأولى لسيتين في قيادة برشلونة كانت أمام غرناطة في الدوري الإسباني، ونجح رفاق ليونيل ميسي في الفوز بها بهدف نظيف.

وبحسب ما جاء في تقارير من الصحف الإسبانية، فإن نيمار قد سأل نجوم برشلونة من خلال الدردشة الجماعية بينهم حول انطباعهم الأول عن مدربهم الجديد.

رسميًا .. ريال مدريد يعلن عن ضم رينيير جيسوس من فلامنجو

لاعبو برشلونة منقسمون إلى حد ما في الطريقة التي تخلت بها الإدارة عن فالفيردي، لكن ما أكدته التقارير أنهم أخبروا نيمار رضاهم التام عن سيتين حتى الآن.

نجوم البلوجرانا سعيدون بنظام العمل الجديد مع صاحب الـ61 عامًا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أثنوا على شخصه وتواضعه واحترامه للجميع في برشلونة.

وختامًا، فإن الإيمان داخل الكامب نو أن سيتين بمقدوره النجاح نسبة إلى شخصيته القوية ولسماعه الدائم والمستمر للاعبين وأفكارهم.

يذكر أن نيمار يتمتع بعلاقة مميزة مع نجوم برشلونة جعلتهم يُطالبون الإدارة في الصيف الماضي بتخفيض رواتبهم في سبيل إعادته إلى البرسا من جديد، غير أن إدارة البي آس جي وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة.