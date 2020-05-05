نيوريماكس لعلاج التهاب الاعصاب الطرفية Neurimax من خلال موقع الاحلام , كبسولات نيوريماكس هي عبارة عن مكمل غذائى فعال المفعول حيث يعمل علي علاج الالتهاب الناجم عن مرض السكرى كما انه ايضا يتمتع بخصائص فعالة في علاج نقص عديد من الفيتامينات الضرورية للجسم مثل فيتامين ب1 , ب 2 , ب 6 و ب 12 , حيث يؤدى نقص تلك الفيتامينات الي عديد من المشاكل للجسم مثل هشاشة العظام وضعف الاعصاب .

دواعى استخدام كبسولات نيوريماكس

يستخدم في علاج التهاب الأعصاب الطرفية الحاج .

علاج مساعد لمرضى السكرى .

يساعد في القضاء على الألم المصاحب لمرض الروماتيزم .

يساعد في القضاء على رعشة الاطراف .

علاج تململ الساقين .

يستخدم لعلاج خدر اليدين والقدمين .

يستخدم في علاج الأعراض الناتجة عن الانزلاق الغضروفى .

يساعد في التقليل من ألم بالعمود الفقرى .

يستخدم في علاج الانيميا المزمنة .

يستخدم في علاج الارهاق الناتج عن التوتر العصبي الزائد .

يهدأ من توتر الأعصاب المزمن .

يقوي جهاز المناعة .

يساعد في علاج بعض أمراض الأوعية الدموية .

يقي من مخاطر الاصابة بالسكتة القلبية والدماغية .

يقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين .

يقلل من احتمال الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية .

يستخدم في علاج ضعف الذاكرة و الذهان العقلي .

جرعة كبسولات نيوريماكس

الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم تناول جرعة بمعدل 1 – 3 كبسولات يوميا .

يتم تناول جرعة بمعدل 1 – 3 كبسولات يوميا . يجب أن يلتزم المريض بالجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج .

في حالة نسيان الجرعة الاعتيادية يتم تناولها في الحال دون أى زيادة في الجرعة المحددة .

يجب عدم التوقف عن تناول كبسولات نيوريماكس دون الرجوع للطبيب او الصيدلى .

موانع استخدام كبسولات نيوريماكس

يمنع تناول كبسولات Neurimax للمرضي الذين يعانون من حساسية لأى مادة مكونة للدواء .

للمرضي الذين يعانون من حساسية لأى مادة مكونة للدواء . يمنع تناوله من قبل الأطفال قبل سن 12 عام .

يمنع إستعماله أثناء فترة الحمل لما قد يسببه من مشكلات للجنين مثل الاصابة بالتشوهات الخلقية, كما انه من الممكن ان يؤدى إلى الإجهاض .

يمنع استخدام كبسولات نيوريماكس أثناء فترة الرضاعة لإنه ينتج في حليب ثدي الأم .

يجب أن لا يتم تناول كبسولات نيوريماكس مع أى مشروبات كحولية .

يفضل أن يتم تناوله بعد تناول الطعام .

يمنع تناول نيوريماكس مع أى فيتامينات أخرى إلا بعد إخبار واستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي .

ينصح بالتغذية الجيدة مع تناول نيوريماكس بشكل منتظم من أجل تحقيق أكبر مفعول الدواء وفي وقت أسرع .

الاعراض الجانبية لكبسولات نيوريماكس

تعتبر كبسولات نيوريماكس من المكملات الغذائية الآمنة والتى ليس لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان , كما أن له عديد من الآثار الجيدة على صحة الجسم .

سعر كبسولات نيوريماكس

يتوفر نيوريماكس كبسول كعبوة تحتوى على 30 كبسولة بسعر 54 جنية مصرى للعبوة الواحدة .

كما يتوفر على هيئة أمبولات كعبوة تحتوى على 6 أمبولات بسعر 27 جنية مصرى .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول شراب بنتامكس بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلى .

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