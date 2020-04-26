هؤلاء طلبوا عودة نيمار لصفوف برشلونة

من هم من أرادوا الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في صفوف برشلونة من جديد؟

محاولات عديدة ورحلات متكررة لباريس ومقابلات سرية وأخرى معلنة في الفنادق، وساعات قلق وتوتر وجولات مفاوضات مكثفة في أيام متقاربة، كل ذلك كان من أجل هدف واحد فقط وهو إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

كل هذا باء بالفشل في النهاية بعدما رفض باريس سان جيرمان كل العروض المقدمة من قبل برشلونة، ورفض النادي الكتالوني اللجوء لضغط نظيره الفرنسي لضم نيمار بنفس قيمة انضمامه لهم في 2017.

توقفت المفاوضات وتوقف الحديث بين برشلونة وباريس سان جيرمان ولم تتوقف محاولات الضغط على إدارة برشلونة، لكن هذه المرة من قبل أعضاء النادي نفسه ونجوم فريق كرة القدم.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز أعضاء ونجوم النادي التي طالبوا فيها عودة نيمار: