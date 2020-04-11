هااام.. المجلس الانتقالي يصدر عدة قرارات جديدة في عدن(تفاصيل)

أقر اجتماع مشترك للمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات العسكرية والأمنية بالعاصمة عدن اليوم السبت، تمديد أوقات حظر التجوال لمدة أسبوعين آخرين، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم.

وقرر الاجتماع، إغلاق كُلي لأسواق القات، ومنع فتح نقاط جديدة لبيع القات في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل الأحد.

وكلف الاجتماع الذي ترأسه اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، النقاط ومسؤولي المنافذ في المحافظات المعنية بمنع مرور القات ولمدة أسبوعين.

كما أصدر الاجتماع قراراً، بإغلاق المنافذ البرية للعاصمة عدن، مع استمرار إغلاق المنافذ البرية والجوية، وكذلك استمرار إغلاق المطاعم والأسواق التجارية الكبرى والمولات.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي، بقرار قيادة التحالف العربي القاضي بوقف إطلاق النار، وتكريس الجهود لمواجهة مخاطر فيروس “كورونا”.

وأكد الاجتماع على ضرورة وضع الخطط الكفيلة لضمان تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والعزل المنزلي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

فيما حضر الاجتماع الدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، واللواء فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، واللواء فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة.