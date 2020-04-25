هادي .. رغبة في البقاء على رأس السلطة ولو على دمار اليمن



عدن تايم – خاص :

اتهم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور الرئيس هادي بارتكاب خروقات سياسية للاحتفاظ بمنصبه على رأس السلطة.

واشار مسهور في تغريدة له على تويتر الى انه و منذ استبعاد خالد بحاح عن السلطة في الحكومة اليمنية حدث خلل جسيم في المبادرة الخليجية وكل ما تبع ذلك من سياسات تجويع للمحافظات الجنوبية .

واوضح الى ان تراجع في العمليات العسكرية كان مجرد نتائج لاختلال وقع دون محاسبة لرئيس يريد البقاء على رأس السلطة ولو على دمار اليمن وتهديد أمن السعودية والخليج.