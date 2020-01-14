هادي يؤكد لـ ”غريفيث” تعاون الحكومة لتنفيذ ”اتفاق الحديدة” وإحلال السلام في اليمن

اكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، خلال استقباله ،اليوم، المبعوث الأممي مارتن غريفث، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ، على التعاون مع المبعوث الاممي في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلة الانقلابيين المتكررة في ذلك..مشدداً على اهمية العمل معاً وصولاً الى عودة الامن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة اراضيه وامنه واستقراره..لافتاً الى اهمية دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن وكذلك الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز تلك الجهود الحميدة.

وثمن الرئيس هادي، الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفث، والهادفة الى احلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق ويتطلع اليه شعبنا اليمني والمرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.من جانبه عبر المبعوث الاممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تبادل المشاورة والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث..معبراً عن تهانيه للرئيس بتوقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم في خطوات السلام والاستقرار في اليمن.

واطلع المبعوث الاممي، الرئيس على رؤيته وخطواته القادمة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية اجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود..مشيداً بجهود فخامة الرئيس وقيادته بحنكة واقع اليمن في ظل ازماته الراهنة.

كما تناول اللقاء الاوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.