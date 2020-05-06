اليمن العربي

هادي يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة شهر رمضان

7 مايو، 2020
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تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

وقال خادم الحرمين الشريفين في البرقية” يطيب لنا بمناسبة شهر رمضان المبارك، ان اعرب لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن اخلص التهاني مقرونة باصدق الاماني بالصحة والسعادة لفخامتكم، والامن والاستقرار للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، سائلين المولى عزو وجل ان يوفق الجميع للصيام والقيام، وان يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم ، وان يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الامة الاسلامية”.

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