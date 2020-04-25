هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بشهر رمضان

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان.

وجاء فيها :

يطيب لي ان نتوجه لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً ومن خلالكم وشعبكم الشقيق بأسمى عبارات التهاني الأخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل ان ينعم عليكم بالصحة والسعادة ولبلدكم وشعبكم الشقيق وشعوب امتنا كافه بالخير والبركات وعلى شعبنا الفلسطيني بنيل حريته واستقلاله على ارض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.