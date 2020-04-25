اليمن العربي

هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بشهر رمضان

25 أبريل، 2020
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تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان.

 

وجاء فيها :

يطيب لي ان نتوجه لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً ومن خلالكم وشعبكم الشقيق بأسمى عبارات التهاني الأخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل ان ينعم عليكم بالصحة والسعادة ولبلدكم وشعبكم الشقيق وشعوب امتنا كافه بالخير والبركات وعلى شعبنا الفلسطيني بنيل حريته واستقلاله على ارض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

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برقية بشهر تهنئة دولة رئيس رمضان فلسطين من هادي يتلقى

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