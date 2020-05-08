هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس وزراء البحرين بمناسبة شهر رمضان

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وجاء في البرقية:” يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نعرب لفخامتكم عن أطيب تهانينا وأخلص الامنيات بهذه المناسبة الكريمة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلدكم الشقيق بمزيد من الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة.