هادي يلتقي المبعوث الأممي لمناقشة إحياء عملية السلام

التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم أمس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة الرياض.

وخلال اللقاء أكد الرئيس هادي تمسك الشرعية بالمرجعيات الثلاث من أجل إنهاء الانقلاب وإحلال السلام.

جاء اللقاء بعد جولة جديدة للمبعوث الأممي بدأها من العاصمة مسقط لإنعاش اتفاقيات السلام بين مليشيا الحوثيين الموالية لإيران وحكومة الشرعية.

ونقلت ذلك صحيفة “الشرق الأوسط” التي أوردت بأن هناك اشادات أميركية بموقف اليمن المناهض لسلوك إيران العدائي في المنطقة.

وقد ثمن الرئيس هادي جهود المبعوث الأممي الذي يعمل من أجل إحلال السلام في اليمن من مواقع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرار 2216.

تم بذلك بحضور نائب الرئيس علي محسن الأحمر وجرى خلال الاجتماع نقاش اتفاقية استكهولم والخروقات المستمرة للمليشيا الحوثية في مدينة الحديدة.

كما تطرق الطرفين إلى المستجدات والأوضاع المتسارعة التي تجري في الشرق الأوسط، مشيدين بدور التحالف العربي، ومشددين على استكمال بنود اتفاقية الرياض.

وذكرت المصادر أن غريفيث اطلع الرئيس هادي على الخطوات المقبلة لإحلال السلام انطلاقا من اتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة.

وكان المبعوث الأممي قد التقى المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام الذي يقود المفاوضات الخارجية ووصف لقاءه بالإيجابي.

في ذات السياق التقى الرئيس هادي السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل وتم مناقشة الأوضاع في اليمن، والتصعيد الأخير الذي قامت به إيران، وإتفاق الرياضة بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمر اليمن بمنعطف خطير يهدد العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويلقي بظلاله على حياة المواطنين، حيث وأن هناك ملايين يفتقدون إلى أبسط الخدمات الضرورية.