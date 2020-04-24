اليمن العربي

هادي يهنئ القيادة الإماراتية بحلول شهر رمضان

24 أبريل، 2020
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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى أخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية التي جسدتها دولة الامارات قيادة وحكومة وشعب من خلال مواقفهم الدائمة الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المواقف والظروف.

 

وعبر رئيس الجمهورية عن احر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.. متمنياً لسموه الكريم الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الامارات الشقيق اضطراد التقدم والازدهار.

 

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيتي مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً ان تعود هذه المناسبة الدينية العظمية على سائر الدول العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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