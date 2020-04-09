هادي يوجه بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار في اليمن

أعلن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الأخير وجه بالاستجابة لدعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في البلاد، لمكافحة فيروس كورونا.

وقال نائب الرئيس في تصريح نقلته وكالة ”سبأ“ التابعة للشرعية: إن ”توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقضي بالاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار اعتبارا من الخميس“.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو المرئي، بين نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وفق وكالة ”سبأ“ الرسمية.

وأكد نائب الرئيس أن سلامة اليمنيين ومصلحتهم تقع على رأس قائمة أولويات واهتمامات الشرعية وكرست جهودها لذلك، وخصصت مبالغ مالية ووجهت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس ”كورونا“.

ودعا المجتمع الدولي والجهات الداعمة للإسهام في دعم اليمن أسوة ببقية الدول الأخرى بما يمكنها الاستعداد لأي مخاطر صحية محتملة.

وأعرب عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية، التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن.

بدوره، أعرب غريفيث عن تطلعاته بأن يسهم وقف إطلاق النار في التهيئة لاتخاذ خطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة والتوصل إلى حل سلمي.