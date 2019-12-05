هازارد يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو!

الاصابة تبعد هازارد عن تشكيلة ريال مدريد امام برشلونة

فريق عمل يوروسبورت عربية

اعلن نادي ريال مدريد رسمياً اصابة نجم الفريق البلجيكي ايدين هازارد، التي ستبعده عن لقاء الكلاسيكو امام برشلونة في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبدا الأمر وكأن ايدين هازارد تخلص من اصابة خطيرة، حيث اشارت المعلومات في البدء أنها اصابة بسيطة، لكن التشخيص الثاني على الإصابة أظهر حقيقة الأمر.

ونزل هذا الخبر كالصاعقة على جمهور ريال مدريد الذي سيعاني أيضاً من غياب نجم الدفاع البرازيلي مارسيلو، حيث أكد النادي أنه تم تشخيص اصابة عضلية في ساق اللاعب الأيسر، ما يعني غيابه ايضاً عن مباراة الكلاسيكو.

ومع غياب هازارد، قد يعتمد مدرب ريال مدريد على نجمه الويلزي غاريث بيل بالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها اللاعب مع فريقه في الفترة الأخيرة، وفي ظل استمرار غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن تشكيلة الفريق لأسباب فنية.

وقد يعتمد زيدان ايضاً على رودريغو غوس على الجهة اليسرى وغاريث بيل على الجهة اليمنى.

يذكر أن اصابة هازارد ستبعده عن الفريق حتى يناير المقبل، ما يعني انه قد يغيب أيضاً عن بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بنظامها الجديد للمرة الاولى.