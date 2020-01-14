عدن تايم

هاشتاج " #الاستقلال_هدفنا_والجنوب_يجمعنا " يشعل منصات التواصل الاجتماعي

14 يناير، 2020
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دشن ناشطون ومغردون جنوبيون هاشتاج #الاستقلال_هدفنا_والجنوب_يجمعنا على أشهر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال الناشطون الجنوبيون أن الهاشتاج يهدف إلى التعبير عن الأهمية الكبيرة التي تمثلها ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي التي تتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ اتفاق الرياض التاريخي الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرحلية للانتقالي الجنوبي.

وأضافوا: “الهاشتاج سيؤكد على ضرورة وحدة الصف الجنوبي لا سيما في المرحلة الحاسمة التي يمر بها الجنوب اليوم”.

واشاروا إلى انهم سيبرزون الدور الكبير الذي قدمه المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة الماضية في إيصال القضية الجنوبية إلى المحافل العربية والدولة، وجعلها قضية عربية ودولية لا يمكن تجاوزها.

الناشطون دعوا كافة نشطاء منصة (تويتر) والمغردين الجنوبيين والخليجيين إلى المشاركة في هاشتاج #الاستقلال_هدفنا_والجنوب_يجمعنا من خلال التغريد والتفاعل معه.

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