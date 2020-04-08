هاشتاج رفض_الهدنة_مطلب_شعبي يكتسح الترند السعودي

ارتفع هاشتاج #رفض_الهدنه_مطلب_شعبي، بشكل كبير على موقع التدوينات المصغر تويتر اليوم بعد اعلان الامم المتحدة لهدنة في اليمن واعلان التحالف العربي لوقف اطلاق النار.

واكد المشاركون في الهاشتاق من النشطاء اليمنيين رفضهم التام لأي هدنة في الوقت الحالي المتزامن مع انتصارات كبيرة لابطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

واتهم النشطاء الامم المتحدة ومبعوثها الاممي بالتواطؤ مع الحوثيين ومحاولة انقاذهم بعد الهزائم الكبيرة التي تلقوها في الايام القليلة الماضية بالجوف والبيضاء ومأرب.

واشار المشاركون في الوسم الى ان الامم المتحدة لم تحرك ساكناً عندما رفض الحوثي وقف اطلاق النار منذ بداية انتشار فيروس كورونا حول العالم، وعندما تلقى عملاء طهران الضربات سارعت عبر مبعوثها مارتن غريفيث للضغط على المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والحكومة الشرعية لوقف اطلاق النار.