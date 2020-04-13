أخبار نادي برشلونة

هالاند ثم مبابي في مدريد .. عناوين الصحف 13 أبريل

13 أبريل، 2020
0
هالاند ثم مبابي في مدريد .. عناوين الصحف 13 أبريل

ركزت الصحف الصادرة صباح الإثنين الثالث عشر من أبريل 2020 على سوق انتقالات ريال مدريد بشكل كبير، في ظل تعطل صدور العديد من المطبوعات بسبب عيد الفصح.

ماركا – هالاند ومن بعده مبابي

13 April Marca

خطط ريال مدريد لسوق الانتقالات وتحركه نحو نجم بي إس جي كيليان مبابي ثانياً، وقبله هداف بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هي العنوان البارز.

بقية العناوين أشارت لتصويت الصحيفة على أفضل لاعبي الموسم الحالي، وإيقاف ريال سوسييداد قراره بالعودة للتدريبات هذا الأسبوع.

آس – البحث عن استنساخ كاسيميرو

13 April AS

رحلة ريال مدريد للبحث عن خليفة لنجم خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، والأسماء الثلاثة المرشحة لتعويضه، كانت العنوان الأساسي للصحيفة.

بقية الصفحة أشارت لقرار سوسييداد إلغاء التدريبات، اهتمام دييجو سيميوني بلاعب جريميو كايو هنريكي لتدعيم أتلتيكو مدريد، وموعد عودة الفرق للتدرب.

موندو – راكيتيتش يحدد مصيره

13 April Mundo

حوار خاص مع نجم خط وسط برشلونة إيفان راكيتيتش بخصوص استمراره مع الفريق، وعنونت تصريحه: “أنا من سيحدد مستقبلي”.

تصريحات سيرخيو زاراتي عن لاوتارو، وقرار سوسييداد، صعوبة التجديد للثنائي كريم بنزيما وسيرخيو راموس في ريال مدريد، ومصير طوكيو 2020، احتلت بقية الصفحة.

سبورت – لاوتارو قريب 

13 April Sport

تركيز على تصريحات سيرخيو زاراتي باقتراب لاوتارو مارتينيز من الانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل.

بقية الصفحة الأولى استعرضت مسيرة ليونيل ميسي وكونه اللاعب الأكثر حسماً في هذا العقد، ثورة زيدان الفرنسية بريال مدريد، تحديد توتنهام سعر هاري كين، وعواقب أزمة إدارة برشلونة، وتجديد إسبانيول لنجمه الصيني وو لي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبريل الصحف ثم عناوين في مبابي مدريد هالاند

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : زانيتي يُفضل ميسي على مارادونا

أخبار برشلونة : زانيتي يُفضل ميسي على مارادونا

13 أبريل، 2020
Photo of وجهة اوباميانج المقبلة .!

وجهة اوباميانج المقبلة .!

13 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : نجم يوفنتوس يعود من جديد لمدار برشلونة

أخبار برشلونة : نجم يوفنتوس يعود من جديد لمدار برشلونة

13 أبريل، 2020
Photo of رسالة خاصة من ميسي للأطقم الطبية في الحرب ضد كورونا

رسالة خاصة من ميسي للأطقم الطبية في الحرب ضد كورونا

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق