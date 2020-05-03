هاني بن بريك يفجِّر مفاجأة: خلية اغتيالات عدن ترأسها الحارس الشخصي للزنداني

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-04 01:19:01

كشف نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، عن اعترافات موثقة سوف تنشر قريباً لخلية ترأسها الحارس الشخصي لعبدالمجيد الزنداني، تقف وراء جرائم الاغتيالات التي استهدفت أئمة مساجد وقيادات أمنية وسياسية في عدن.

وقال ابن بريك، في تغريد بحسابه الشخصي في تويتر، رصده نيوزيمن: “قريباً اعترافات خلية محمد المقطري الحارس الشخصي لعبدالمجيد الزنداني والمحتمي بمأرب ما لم يكن تم تهريبه إلى تركيا أو قطر.”

مضيفاً “هذه الخلية التي تخصصت بتصفية أئمة مساجد سلفيين وإصلاحيين سابقين وجمعيات سرورية وكوادرنا الأمنية، كل ذلك حسب مخطط الإخونج لتغرق عدن في الفوضى ويستحال إدارتها.”