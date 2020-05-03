هاني بن بريك يكشف تفاصيل لقاء جمعه بالرئيس”هادي” مؤكدا أنه قال لهم : اعملوا للجنوب

كشف نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن جانب مما مادار بينه وبين الرئيس عبدربه منصور هادي في اللقاءات الاولى التي جمعته به بحضور عدد من القيادات السلفية قبل تعيينه وزير في حكومة هادي.

وقال هاني بن بريك في تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :‏دخلت على الرئيس هادي في لقاءاتي الأولى مع عدد من المقاومة السلفية قبل تعييني وزيرا في الحكومة وتكلمنا معه عن خطر حزب الإصلاح عليه وأخذ يشرح لنا كيف كان حصاره في صنعاء وكيف أن قيادات الإصلاح ذهبوا لصعدة للتفاهم مع الحوثي.

وأضاف بن بريك عن حديث هادي لهم : قال لنا بالحرف الواحد اعملوا للجنوب , ونحن نعمل بوصيته.

وذكر ان التحاق الإصلاحيين وما قال عنهم ” كبار الشماليين ” بهادي ليس حباً فيه وليس خوفاً من الحوثيين؛ وإنما التحقوا بهادي لضمان عدم استقلال الجنوب.

وتابع ان الإصلاحيين كانوا في صنعاء وذهبوا لصعدة للبحث مع الحوثي عن بديل جنوبي لهادي ولم يجدوه.

واكد انه هادي هو من اخبره بذلك .

وسخر ناشطون من كلام بن بريك مؤكدين أنه يناقض نفسه فتارة يقول إن نائب رئيس الجمهورية الجنرال علي محسن الأحمر هو من يتحكم بالجمهورية .